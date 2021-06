Vítima teve 80% do corpo queimado, de acordo com familiares - Divulgação / Blog Alan Gonçalves

Vítima teve 80% do corpo queimado, de acordo com familiaresDivulgação / Blog Alan Gonçalves

Por Lili Bustilho

Publicado 18/06/2021 10:05 | Atualizado 18/06/2021 10:14

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um motorista de ônibus de 33 anos faleceu dois dias após ter tido 80% do corpo queimado em uma colisão com um caminhão no Trevo do Laguinho, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Saulo Antônio Ribeiro de Albuquerque arriscou a vida em meio às chamas para ajudar a salvar 8 passageiros enquanto o veículo pegava fogo. Saulinho, como era conhecido, era casado e deixou um um filho pequeno.

Ele chegou a ser encaminhado para o Posto de Urgência (PU), no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), mas devido a gravidade, - além da maior parte do corpo queimada teria tido também uma perna quebrada - , teve que ser transferido pela aeronave do Corpo de Bombeiros na tarde do dia 16/06, seguinte ao acidente, para oCentro de Tratamento de Queimados, CTQ, no Hospital Estadual Vereador Melchíades Calazans, em Nilópolis, no RJ.

Publicidade

Segundo informações de amigos e familiares da vítima, a morte ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, 17. Até o fechamento desta reportagem o corpo permanecia no IML do RJ. Assim que for liberado e chegar a Bom Jesus do Itabapoana está previsto para sair um cortejo do distrito de Mutum de Cima passando pelos demais e seguindo em direção ao Centro da cidade para finalmente ser sepultado no município vizinho de Bom Jesus do Norte.

Nas redes sociais a comoção é grande e os comentários se referem ao ato heróico de não ter saído do ônibus antes de conseguir ajudar a salvar as vidas dos passageiros.