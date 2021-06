Convite para o debate foi feito pela pesidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj, deputada Enfermeira Rejane, tendo como principal articuladora Luciana Moreira, do Programa 'Mulher Melhor. - Foto: divulgação

Convite para o debate foi feito pela pesidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj, deputada Enfermeira Rejane, tendo como principal articuladora Luciana Moreira, do Programa 'Mulher Melhor. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/06/2021 22:31 | Atualizado 17/06/2021 22:59

ITAPERUNA - Acontecerá nesta sexta-feira, 18, às 18 horas, uma reunião online, por meio da plataforma Zoom, com o tema "A carência de Equipamentos de Atendimento e enfrentamento à Violência doméstica e familiar na Cidade de Itaperuna”. O objetivo principal do debate é discutir a necessidade da maior cidade do Noroeste Fluminense obter um amplo atendimento e mais recursos para o trabalho com vítimas de agressões no âmbito familiar, principalmente a falta de uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). As DEAMs são unidades especializadas da Polícia Civil, que realizam ações de pre­venção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres, entre outros. Entre as ações, cabe citar: registro de Boletim de Ocorrência, solicitação ao juiz das medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, realização da investigação dos crimes.O convite para a reunião foi feito pela pesidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (CDDM/ALERJ), deputada Enfermeira Rejane, tendo como principal articuladora Luciana Moreira Vieira Rodrigues, do Programa 'Mulher Melhor, representando o Movimento de Mulheres.Luciana Moreira salientou em entrevista ao O DIA que o Noroeste Fluminense é a única região do Estado que não possui uma DEAM e acrescentou outras demandas da cidade e proximidades. "Além da falta dessa Delegacia não possuímos abrigo para mulher nem casa de permanência breve nem Vara Especializada de atendimento à mulher vítima de violência doméstica", pontua.Entre as convidadas para compor a mesa para a discussão da falta de equipamentos para um atendimento com mais privacidade à vítima e recursos estão: A delegada Sandra Ornellas - Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM); Juíza Dra Leidejane Chieza - Diretora-presidente da 10ª Seção Regional, em Itaperuna (Noroeste Fluminense); Amanda Correa de Oliveira Braga – Vereadora PSD; Cristiane De Oliveira Raposo – Vereadora PSD; Keila Maria Prudêncio – Vereadora DEM; Viviane Braga Pereira Rodrigues – Vereadora PSC; Claudia Tostes – Coordenadora do CIAM Itaperuna; Ana Paula – Coordenadora do CEAM Natividade (Equipamento Regional do Estado); Edna Calheiros – Presidente CEDIM; Alessandra – Presidente do Conselho Municipal e Helena Piragibe – Diretora Institucional da UBM.Para participar da reunião pelo aplicativo Zoom é necessário acessar o link; o código de identificação e a senha a seguir: