O fato foi registrado na 144ª DP. foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/06/2021 22:35

Bom Jesus do Itabapoana - Uma mulher e um homem, de 20 anos cada, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no km 393 da Rodovia Lúcia Meira, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia foram verificar informações sobre passageiros que embarcaram em um táxi em Itaperuna e estavam seguindo com entorpecentes para Bom Jesus do Itabapoana. Os agentes ficaram de prontidão no local e aabordaram os ocupantes do veículo Chevrolet modelo Cobalt de cor branca. O casal de passageiros, de acordo com a Polícia, é conhecido por envolvimento com tráfico de drogas.

Durante revista pessoal com a jovem foi encontrado na cintura, um revólver de calibre 38 com numeração suprimida e seis munições intactas. O rapaz assumiu a propriedade da arma. O fato foi registrado na 144ª DP sendo a dupla foi autuada por porte ilegal de arma de fogo e permanecendo preso à disposição da Polícia Civil.