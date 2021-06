O fato foi registrado na 137ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/06/2021 22:33

MIRACEMA - Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante por tráfico com drogas escondidas nas partes íntimas durante uma ação da Polícia Militar no bairro Pontilhão Rosa, em Miracema, no Noroeste Fluminense. A suspeita foi abordada por militares do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) quando seguia pela Rua Bertho Barros. Em seguida, ela foi conduzida ao Posto de Urgência (PU) do município, onde foi revistada por uma policial feminina. Em suas partes íntimas estavam escondidos 67 pinos de cocaína, totalizando 25,96g, de acordo com laudo pericial.

A envolvida foi na 137ª DP com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ela deverá ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.