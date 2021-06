Operação Lei Seca registra alto número de embriaguez em motoristas da Barra e do Recreio - Foto: Divulgação /Magno Segllia

Rio - A Operação Lei Seca registrou, neste fim de semana, um alto número de alcoolemia em motoristas no Rio. Dos 1.527 motoristas abordados pelos agentes, 330 apresentavam sinais de embriaguez. A Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes foram as regiões mais preocupantes em todo estado. No domingo, 44,59% dos motoristas parados nos bairros apresentavam sinais de embriaguez.

No sábado, na mesma região, agentes registraram que 25,68% dos motoristas consumiram álcool antes de dirigir. No mesmo dia, foram registrados 41 casos em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O interior do Rio também teve índices elevados na sexta e no sábado. Em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, 57 dos 313 motoristas abordados estavam embriagados, o equivalente a 18,21%.



"Os altos índices de alcoolemia registrados no último fim de semana mostram a importância de estarmos sempre nas ruas realizando ações de fiscalização em todo o estado. Nossa missão de salvar vidas é diária e seguimos conscientizando a população sobre os riscos de dirigir sob efeito de álcool", explica o superintendente da Operação Lei Seca, o tenente-coronel Fabio Pinho.