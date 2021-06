Contra o foragido, havia um mandado de prisão por homicídio qualificado - Divulgação

Contra o foragido, havia um mandado de prisão por homicídio qualificadoDivulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 16:49 | Atualizado 29/06/2021 16:55

Rio - Um ex-policial militar que estava foragido da Justiça foi preso nesta terça-feira (29), enquanto caminhava na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRF) chegaram a Antônio Augusto da Silva Serrão Júnior, de 39 anos, após informações de inteligência, cruzamento de dados e monitoramento.



De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encontrado a partir da troca de informações entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, delegacia especializada em capturas do estado do Amazonas e a especializada do Rio. O ex-PM foi condenado por homicídio em 2013, no estado do Amazonas, por ter matado a tiros um universitário no município de Manaus.

Após a condenação, Antônio fugiu para o Rio de Janeiro e ficou escondido no morro Chapéu Mangueira, na Zona Sul da cidade. Contra o foragido havia um mandado de prisão por crime de homicídio qualificado. O homem não resistiu à prisão e não houve confronto na ação. O preso foi encaminhado para a DRFA e está à disposição da Justiça.