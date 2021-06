Festa no Copacabana Palace em plena pandemia - Reprodução de internet

Festa no Copacabana Palace em plena pandemiaReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 13:17 | Atualizado 24/06/2021 14:38

Rio - Em pouco mais de um mês, o nome de Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, figurou duas vezes no noticiário carioca. Nesta quinta-feira (24), por ser um dos alvos da Operação Fumus, desencadeada pelo Ministério Público para desarticular um grupo que lucrava irregularmente com o monopólio da venda de cigarros - ele é considerado foragido. No mês passado, por ter bancado uma festança para centenas de convidados em plena pandemia, no Copacabana Palace , com direito a presença de cantores como Ludmilla e Gustavo Lima. Os artistas terão 20 dias para detalhar ao Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) os contratos firmados à época.

O aniversário para 500 convidados aconteceu em maio, durante a pandemia, e gerou multa de pouco mais de R$ 15 mil ao Copacabana Palace, autuado pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Vigilância Sanitária. O evento contou com a presença de artistas. Segundo o 'RJ1', Gusttavo Lima, Mumuzinho, Ludmilla, Alexandre Pires e Dudu Nobre terão 20 dias para explicar a participação na festa e detalhar os contratos, além de informar com quem negociou.

Cigarro, samba e futebol

Adilsinho é primo de Hélio Ribeiro de Oliveira, o Helinho, presidente de honra da Grande Rio, escola de Duque de Caxias conhecida há décadas por ser a mais querida entre as celebridades. Adilsinho também atua no ramo do futebol: ele é fundador e presidente do Barra da Tijuca Atlético Clube, que disputa a Série B2 do Campeonato Carioca - equivalente à Quarta Divisão. Durante alguns anos, Adilsinho chegou a acumular a função de presidente e centroavante, quase sempre titular, da equipe que fundou.

Dono de uma distribuidora de cigarros e charutos, Adilsinho é apontado como líder de um grupo autointitulado 'Banca da Grande Rio', que monopolizou a venda de cigarros em diferentes pontos da Região Metropolitana. Investigações apontam que entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020 o bando obteve um lucro de mais de R$ 9 milhões, rendendo cerca de R$ 1,5 milhão por mês. O bando age obrigando pequenos comerciantes a venderem cigarros de marca C-One , da Companhia Sulamericana de Tabacos, com sede em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

As investigações tiveram início em 2019 e, além da organização criminosa, apuram o cometimento de diversos outros crimes, entre eles: extorsão, roubo, corrupção, lavagem de dinheiro, duplicada simulada e delitos tributários. Os lucros oriundos da comercialização ilegal dos cigarros eram obtidos por meio de roubo e extorsão de comerciantes; e os demais crimes praticados para sustentar e manter a atividade delituosa da organização.