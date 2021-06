Carro faz conversão proibida e causa acidente na Zona Oeste - Divulgação / BRT

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 21:16 | Atualizado 24/06/2021 21:20

Rio - Um motorista que dirigia um carro de passeio próximo à estação Guiomar Novaes, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade, causou um acidente nesta noite depois de fazer uma conversão proibida na pista do BRT. De acordo com as primeiras informações, o veículo atingiu um articulado e outros dois carros que estavam perto do local.

O motorista que fez a conversão proibida teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Sua identidade não foi revelada. Os outros passageiros não se machucaram.

Segundo o consórcio BRT, desde janeiro foram mais de 60 acidentes com BRTs provocados por motoristas que insistem em retornos improvisados (conversão proibida), em vez de usarem as pistas laterais e respeitarem os sinais de trânsito.

Além disso, informou que a empresa faz campanhas permanentes em suas redes sociais alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva. Reitera ainda a conscientização necessária por parte de todos – motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres para evitar esse tipo de acidente.