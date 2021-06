O gorila é uma das atrações do Beto Carrero world, onde aconteceu o acidente - Reprodução

O gorila é uma das atrações do Beto Carrero world, onde aconteceu o acidenteReprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 13:55

Rio - Um acidente que aconteceu no parque Beto Carrero World, em Penha, no estado de Santa Catarina, tem causado revolta nos familiares. Na ocasião, Enzo, de 6 anos, caiu de uma das atrações do parque e sofreu um traumatismo craniano, precisando ficar internado na UTI. Alexia Serafim, tia do menino, usou sua rede social para denunciar o descaso e afirmou que a família não recebeu nenhum suporte da empresa. Segundo o relato, o parque disse que só vai falar com a mãe de Enzo, que está em estado de choque e não tem condições de resolver nada.



"Absurdo! Descaso total! Não prestaram auxílio nenhum, os próprios pais que acionaram o Samu, não tinha onde ficar, nem se alimentar, meu sobrinho teve traumatismo craniano, passou por cirurgia e está na UTI. O parque se recusa a falar conosco, querem falar somente com a mãe que está em estado de choque sem condições de falar e resolver nada. Ao ser dito que seria acionado advogado e imprensa disseram “faça o que quiser” e desligaram na nossa cara. Total desrespeito, falta de empatia e solidariedade, a criança foi foi realizar um sonho de aniversário e agora está em estado grave no hospital!!! Enzo, amor da tia, estamos todos em oração pela sua vida, lutaremos até o fim!!! Beto Carrero World que vergonha!!!", escreveu Alexia, que posteriormente apagou a publicação.



Guilherme Alves Pontes, que é tio de Enzo, também compartilhou a indignação na rede social. "Meu sobrinho estava hoje com minha irmã e sofreu um acidente no Parque Beto Carrero World e não está tendo auxílio nenhum do parque, está internado sem nenhum suporte", publicou.



O parque, por sua vez, divulgou uma nota à imprensa e afirmou que o menino foi "assistido pelo time de profissionais do Beto Carrero World". Confira a nota na íntegra:



"Visitar o Beto Carrero World é um sonho para milhares de famílias, e registrar esse passeio inesquecível em um dos pontos fotográficos mais emblemáticos do parque, faz parte do roteiro!



O pequeno Enzo, que estava se divertindo com sua família, acabou se desequilibrando no momento desse click lúdico no Gorila e caiu. Cientes do ocorrido, no mesmo momento, ele foi assistido pelo time de profissionais do Beto Carrero World! A equipe de Bombeiros o conduziu com a Ambulância do Parque para o Pronto Atendimento mais próximo, ficando sob os cuidados médicos.



Houve uma evolução do caso, e Enzo foi transferido para o Hospital Pequeno Anjo na cidade de Itajaí, onde segue em observação. Desde o início, o parque manteve contato e segue dando assistência à família que com tanto carinho, se programou para essa viagem. Esperamos vê-lo em breve se encantando em nosso mundo de fantasia e diversão. Força, Enzo!".