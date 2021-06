Novo ministro da Justiça, Anderson Torres - Divulgação

Novo ministro da Justiça, Anderson Torres

Publicado 23/06/2021 20:13

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, estará em Volta Redonda (RJ) nesta quinta-feira, 24, para participar da incineração de 20 toneladas de drogas apreendidas pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. A ação é um dos eixos de uma mega operação chamada Narco Brasil, coordenada pelo Ministério, com a participação das Secretarias de Segurança Pública dos Estados.

“Estamos cumprindo com uma das prioridades do governo que é cercar e descapitalizar, mais do que nunca, as organizações criminosas”, afirma o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

Ao todo, serão incinerados 200 toneladas em todo o país. Nos Estados, as Secretarias de Segurança Pública realizam o trabalho ao longo dessa semana.

O Ministério vai divulgar nos próximos dias um balanço final da Operação Narco Brasil que, até a manhã desta quinta-feira , já prendeu mais de 6 mil pessoas ligadas ao tráfico de drogas.

O mês de junho foi escolhido por fazer alusão ao Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Drogas, comemorado neste sábado (26)