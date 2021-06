Último ato contra o presidente Jair Bolsonaro levou milhares de pessoas às ruas - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 17:49

Movimentos sociais, centrais sindicais e partidos de oposição irão ás ruas novamente no dia 24 de julho em mais uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a gestão federal. Nos últimos atos do movimento "Fora Bolsonaro" tiveram criticas a condução federal na pandemia, pedidos para a retomada do auxílio emergencial de R$ 600 e a vacinação em massa da população.

A manifestação da Campanha Nacional Fora Bolsonaro busca elevar a pressão sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira (MDB-AL), para que ele coloque em discussão o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

O movimento vêm mostrando grande mobilização nas redes sociais, e parlamentares da oposição já se pronunciaram dando total apoio às manifestações. Guilherme Boulos (Psol) e Lindbergh Farias (PT) fizeram publicações no Twitter divulgando a data do próximo protesto e convocando a militância.

O ato liderado pelas frentes Povo Sem Medo, Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos,além decontar com a participação de alguns partidos de esquerda.



"Conseguimos construir uma grande unidade em torno da realização de uma nova jornada no 24 de julho. Nesse período, queremos fazer um processo de construção com o conjunto das organizações da sociedade, que fazem oposição ao governo Bolsonaro", afirma João Paulo Rodrigues, da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da Frente Brasil Popular.