Anitta rebate comentário de vereador bolsonarista de Niterói: 'Chora bolsominion'Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 17:58

O comentário do vereador, que é bolsonarista, veio após a cantora e empresária responder ataques relacionados a uma tatuagem íntima . "Lá vem os 'bolsonarers' (sim, o presidente tem um fã-clube) me 'atacarem' com um grandessíssimo insulto mandando eu retocar a tatuagem do meu c*. Ainda não desbotou, quando desbotar eu retoco porque é linda (duvido que os machões não iam adorar). Até porque, o cara [Bolsonaro] está empurrando no c* de vocês sem pena e vocês ainda vão para a rua de motoca pedir mais", disparou Anitta.

O parlamentar compartilhou a publicação da artista no Twitter, escrevendo: "Consultora do marketing", junto a um emoji representando decepção. Anitta rebateu o comentário com a foto da capa digital da revista norte-americana "Billboard", em que aparece ao lado de Vin Diesel e Nicky Jam . "Chora bolsominion", retrucou a cantora.

Em seguida, Gomes respondeu: "Valeu, toba tatuado!". O vereador, por sua vez, se tornou alvo de críticas feitas por fãs da cantora. "Deve ser tão triste ser tão incompetente no próprio trabalho que precisa falar da Anitta pra ver se consegue relevância", debochou uma internauta.