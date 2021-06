Anitta - Reprodução

Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 09:14

Rio - Anitta e Nubank, o maior banco digital independente do mundo, anunciaram, na manhã desta segunda-feira, que a cantora se tornou membro do Conselho de Administração da empresa. Anitta vai participar de reuniões trimestrais com os outros seis conselheiros e a diretoria do Nubank para discutir decisões estratégicas do futuro do banco digital. A cantora terá um papel importante em ajudar a empresa a aprimorar ainda mais seus serviços e produtos.

fotogaleria



Anitta expõe seu interesse em fazer parte da empresa. “É muito chato e constrangedor não conseguir ter acesso a produtos financeiros. Muita gente na América Latina sempre viveu de emprego informal. Como essas pessoas vão ter histórico de crédito? Fiquei impressionada ao ver o trabalho do Nubank em fazer com que milhões de pessoas se sintam incluídas, podendo ter uma vida financeira melhor”, explicou a cantora.



Para o banco digital, aliar-se à artista significa contar com sua expertise em construção de marcas. “Anitta tem profundo conhecimento do comportamento dos consumidores nesses mercados que tem explorado e tem muita experiência em estratégias de marketing vencedoras. Essas competências foram chave para a convidarmos para o Conselho. Nenhum outro conselheiro possui essa experiência”, diz David Vélez, CEO e fundador da empresa.



“Anitta está reinventando a cena cultural nos últimos anos e compartilhamos do mesmo DNA de inovação. Ela levou o funk brasileiro a outro patamar e criou uma marca mundial gigantesca. É uma empresária de sucesso que vai nos ajudar a aprimorar ainda mais os produtos para nossos clientes”, afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank. Anitta expõe seu interesse em fazer parte da empresa. “É muito chato e constrangedor não conseguir ter acesso a produtos financeiros. Muita gente na América Latina sempre viveu de emprego informal. Como essas pessoas vão ter histórico de crédito? Fiquei impressionada ao ver o trabalho do Nubank em fazer com que milhões de pessoas se sintam incluídas, podendo ter uma vida financeira melhor”, explicou a cantora.Para o banco digital, aliar-se à artista significa contar com sua expertise em construção de marcas. “Anitta tem profundo conhecimento do comportamento dos consumidores nesses mercados que tem explorado e tem muita experiência em estratégias de marketing vencedoras. Essas competências foram chave para a convidarmos para o Conselho. Nenhum outro conselheiro possui essa experiência”, diz David Vélez, CEO e fundador da empresa.“Anitta está reinventando a cena cultural nos últimos anos e compartilhamos do mesmo DNA de inovação. Ela levou o funk brasileiro a outro patamar e criou uma marca mundial gigantesca. É uma empresária de sucesso que vai nos ajudar a aprimorar ainda mais os produtos para nossos clientes”, afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

Publicidade

Conselho mais feminino

A cantora será a terceira mulher do Conselho Administrativo do Nubank. Ela se junta a outras profissionais de peso, como Anita Sands, professora da universidade americana de Princeton e ex-diretora de operações do banco suíço UBS, e como Jacqueline Reses, ex-presidente da fintech Square e atual presidente do Conselho Consultivo Econômico do FED, o banco central norte-americano.



O Conselho do banco digital é formado também pelo brasileiro Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil, e ex-Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, antigo órgão do sistema brasileiro antitruste; pelo colombiano Luis Alberto Moreno, ex-presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento); por Doug Leone, Global Managing Partner e investidor da Sequoia Capital, membro do Conselho do Nubank desde 2016; e do próprio David Vélez, Chairman, CEO e fundador do Nubank.



Anitta vai debater o futuro da empresa, em reuniões trimestrais, com esses conselheiros e com o time de talentos globais da diretoria, que conta com Renee Mauldin, diretora de Pessoas, ex-Google, Twitter e Uber; Youssef Lahrech, diretor de Operações, engenheiro do MIT, ex-Capital One; Jag Duggal, diretor de Produto, ex-Google e ex-Facebook; Arturo Nuñez, diretor de Marketing, ex-Apple e ex-Nike; Matt Swann, diretor de Engenharia, ex-Amazon e Booking; além de Cristina Junqueira, cofundadora do banco digital.