Para Deolane Bezerra, a história envolvendo a morte do músico MC Kevin ainda carece de detalhesReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 21:50 | Atualizado 23/06/2021 21:51

Deolane Bezerra, a viúva de MC Kevin, desabafou, em uma live em seu Instagram, sobre o processo de luto pela morte do funkeiro. Na transmissão, a advogada disse que ainda tenta superar a perda de Kevin, que morreu após cair de um hotel na Barra, Zona Oeste do Rio, no início de maio.

Segundo Deolane, ela ainda sente raiva por tudo o que aconteceu. "Existem cinco fases do luto. Negação e isolamento, que não tive porque tenho pessoas em cima de mim o tempo todo, perguntando se queria comer, se precisava de algo, e sou muito grata a isso; Raiva, que ainda não passou. Só sinto raiva, brigo com o Kevin e com as circunstâncias o tempo todo; Barganha, também não tive; Depressão, creio que não vai chegar porque muita gente depende de mim, de que eu esteja bem. E aceitação, que é no tempo do Senhor", disse.



Deolane também falou que está bebendo muito para compensar a dor e que não sabe o que aconteceu com o celular que deu para a perícia. "Até hoje não deram o meu. Peguei outro chip, comprei outro celular e 'pau no gato'. Já estou trabalhando", finalizou.