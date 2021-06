Marcos Mion - Reprodução

A família Mion escolheu os parques do Universal Orlando Resort para comemorar os 16 anos do primogênito Romeo, celebrado nesta quarta-feira (23). Marcos Mion, Suzana Gullo e os três filhos se divertiram nas atrações do Universal Studios Florida e do Universal's Islands of Adventure. Alguns dos melhores momentos da família nesse dia especial tem sido compartilhados nas redes sociais do casal.



Nas redes sociais, Mion escreveu uma declaração emocionante ao filho. "Você ilumina o mundo com sua luz, sua pureza, sua essência tão rica de amor. Sempre brinco: se o amor pudesse se personificar, se tornar uma pessoa, seria você", começou.

"16 anos onde vc, não só me encantou, deu significado, trouxe o melhor de mim pra fora, me transformou em um homem da noite pro dia, mas principalmente me deu propósito".

"Você deu sentido à minha existência. Você me deu a honra de bater no peito e ter a certeza que tenho um propósito, que tenho o porque estar vivo".

"Te amo com toda força que existe até minha última célula! Eita! Exagerei? Não, pq te amo além dessa vida, além do nosso corpo material, como você mesmo já me disse: nos somos irmãos de alma".