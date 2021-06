Luiza Possi - Reprodução

Luiza PossiReprodução

Por iG

Publicado 21/06/2021 21:42 | Atualizado 21/06/2021 21:45

A cantora Luiza Possi fez uma bonita declaração ao apresentador Faustão, na tarde desta segunda-feira (21), após a mudança de programação feita pela Globo, que antecipou a saída de Fausto Silva da emissora.



fotogaleria

Publicidade

Em seu perfil no Instagram, Luiza agradeceu Fausto Silva por ter lhe dado um marido e dois filhos. Ela é casada com Cris Gomes e conheceu o amor durante os ensaios do "Show dos Famosos", em 2017.



"Desde os 3 anos de idade eu vou no seu programa. Você mudou a minha vida. E de toda a classe artística, mas a mim você deu um marido e dois filhos, fora todas as oportunidades de trabalho que você me deu. Minha gratidão por ti é enorme. Eu vou com você para onde você for. Muito amor por ti e pelos seus. Grande Faustão! Viva! Viva! Viva!", escreveu.

Publicidade

Luiza, que está grávida e à espera de um menino, casou com Cris Gomes em 2018. Em 2019, se tornou mãe do pequeno Lucca.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Possi + (@luizapossi)