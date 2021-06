Ana Hickmann e Simaria - Reprodução

Por iG

Publicado 23/06/2021 15:51 | Atualizado 23/06/2021 15:57

Ana Hickmann voltou a brincar com a diferença de altura com Simaria Mendes, dupla de Simone. Depois de dar o que falar com um vídeo das duas fazendo a coreografia de "Foi Pá Pum" , a apresentadora fez uma nova publicação divertida nas redes sociais.

A funcionária da Record publicou um vídeo que começa com os rostos dela e de Simaria alinhados, até Ana levantar e mostrar a verdadeira diferença de altura entre elas. "Irmãs gêmeas, ativar. Sem efeitos especiais", brincou a modelo na legenda do post.



Elas têm mesmo uma grande diferença de altura, pois Simaria mede 1,55 m e Ana Hickmann 1,86 m. Isso não passou despercebido pelos seguidores da apresentadora do "Hoje em Dia", que se divertiram com o vídeo. "Assisti umas três vezes para ver se era real", contou uma seguidora. "Tudo para mim essa amizade", escreveu outra.



