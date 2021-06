Marcelo Médici - Reprodução/Instagram

Rio - Aos 49 anos de idade, Marcelo Médici se juntou ao time de celebridades imunizadas contra a covid-19 nesta quarta-feira (23). O humorista, que interpreta o Sanderson de "Vai que Cola", recebeu a primeira dose do imunizante em uma unidade básica de saúde de São Paulo e compartilhou a notícia com seus seguidores no Instagram.

"Meu muito obrigado a essas sensacionais profissionais da saúde! Feliz por mim, triste pelos que não tiveram oportunidade de serem vacinados a tempo", lamentou o ator na legenda da publicação. O artista ainda fez questão de adicionar as hashtags "#vivaosus #vacinaparatodos #usemascara".

