Any GabriellyDivulgação

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 07:00

Rio – Tendência o ano inteiro, as estampas de animais não saem do guarda-roupa das celebridades. A cantora Any Gabrielly, que chama a atenção da web sempre que compartilha seus looks nas redes sociais, sabe disso e destaca a versatilidade do estilo animal print para compor as peças do seu guarda-roupa.

“Animal print está em todo lugar, sapatos, bolsas e, agora, migrando também para maquiagem e efeitos em unhas... Uma parte muito legal dessa tendência é a sua versatilidade. Ela pode ser usada em literalmente qualquer ocasião, dependendo da peça, já que temos desde biquíni até casacos”, afirma a cantora.

A cantora do grupo pop Now United ainda destaca o crescimento do pensamento sustentável na confecção das peças, promovendo a substituição de peles de animais por elementos sintéticos.

“A sustentabilidade é extremamente importante em qualquer mercado e felizmente a moda está abrindo seus olhos para isso. Espero que as pessoas comecem a fazer escolhas sustentáveis na hora de comprar seus looks”, diz a cantora.

Composição dos looks

Any conta que é oposta a monotonia, gosta de compor looks diferentes e escolher roupas que reflitam diretamente o seu humor. As peças no estilo animal print, claro, estão sempre presentes como a artista mostra nas redes sociais.

“Na hora de compor o look com animal print, é interessante ficar atento às outras peças que compõem o look e tentar sempre fazer uma composição de cores legal, além de se sentir à vontade para inovar como quiser”, conta Any, que ainda dá dicas de como combinar com acessórios.

“Animal print é bem vasto, existem muitas opções, mas eu sempre aposto em acessórios de ouro e prata, principalmente as correntes”, explica.

Influência na moda

Aos 18 anos, Any Gabrielly faz sucesso não só na música, mas também no universo da moda. Ela conta que sempre se interessou pelo tema, mas que seu olhar ficou mais apurado quando começou a viajar o mundo com a big band Now United, que reúne jovens de 18 países.

“Meu interesse por moda sempre esteve presente, mas foi se aflorando durante os anos, principalmente depois que tive a oportunidade de viajar o mundo e ter contato com milhares de eventos e estilos diferentes. Nunca vou me esquecer do meu primeiro Fashion Week, em São Paulo, no desfile da Cavalera. Me lembro de ter ficado hipnotizada", relembra.

Com mais de seis milhões de seguidores nas redes, ela comenta sobre ser inspiração para outras meninas. “É uma responsabilidade grande, mas, ao mesmo tempo, é uma benção porque eu sempre quis mudar a vida das pessoas de uma forma positiva. Saber que já tem muita gente que se inspira no que eu faço, é muito gratificante”, diz.