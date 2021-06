Dicas para não enlouquecer com a pandemia - Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 08:25 | Atualizado 19/06/2021 08:26

Após mais de um ano de restrições por causa da Covid-19, muitos desenvolveram problemas como ansiedade e estresse. É realmente um período muito difícil. Já temos a vacina, mas a situação ainda está muito longe de voltar ao normal. Então, para manter a saúde mental e não enlouquecer com todos os problemas causados pela pandemia, o psicólogo Jamilton Luiz dos Santos deixou 5 dicas para cuidar da mente e não “pirar” com a pandemia.

- Infelizmente a nossa saúde mental ficará bem abalada. É importante destacar que o isolamento causado pela Covid-19 poderá gerar sintomas psicológicos devido a quarentena e o grande número de pessoas que perderam a vida para a doença. E com isso podemos desenvolver sentimentos como solidão, estresse, ansiedade, tristeza, depressão entre outros – explica Jamilton.

Confira as dicas do especialista:

1- Pratique exercícios físicos. Mesmo em casa é possível se exercitar;

2- Evitar o excesso de informações sobre "covid-19";

3- Pare 1 hora do dia para relaxar;

4- Procure ter uma boa noite de sono, pois é essencial para produzir hormônios que ajudam contra ansiedade;

5- Cuide da sua saúde mental, os problemas normais da vida podem ter um peso maior nesse momento. Então cuide de você!

Além de seguir as recomendações do psicólogo, eu também deixo aqui a minha dica especial: manter o bom humor, estar próximo da sua família e amigos, mesmo que por chamada de vídeo, ter fé e confiar na medicina! Isso tudo vai passar e logo estaremos juntos e com saúde. Até lá, não deixe de usar máscara, proteja as pessoas que você ama e fique bem!