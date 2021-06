Empresa realiza parceria com Cristo Redentor para doação de remédios para instituições - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 18:10

Uma parceria entre a PróGenéricos e o Santuário Cristo Redentor está ajudando muitas pessoas! Empresas associadas à empresa fazem a doação de medicamentos, há um ano, para o abastecimento de centenas de instituições sociais atendidas pelo Santuário. Através da ação, pessoas em vulnerabilidade social recebem medicamentos genéricos, especialmente voltados para o tratamento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e colesterol elevado.

- A doação é uma contribuição simbólica para que medicamentos cheguem para mais pessoas, especialmente neste momento grave que passa o país, com queda no emprego e na renda - diz Telma Salles, presidente da PróGenéricos.

Os genéricos são o principal instrumento de acesso a medicamentos no país. Por lei, custam 35% menos que os medicamentos de referência. A diferença de preços, no entanto, pode chegar a mais de 80% no varejo.

- Estamos muito agradecidos por essa grande parceria com a PróGenéricos, que auxilia muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social que não têm dinheiro para comprar medicamentos - destaca Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor.

A PróGenéricos reúne 16 laboratórios. Integram a PróGenéricos os laboratórios Brain Farma, Biosintéica, Cimed, EMS, Frasenius Kab, Geolab, Eurofarma, , Libbs, Medley, Neoquímica, Nova Química, Pharlab, Pratti Donaduzzi, Torrent Pharma, Sandoz.