Hotel Fairmont realiza a 3ª edição do New Concept Rio - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 12:00

As amigas e empresárias Patrícia Nagy, Carla Araújo e Flávia Abreu realizam no próximo dia 8 de junho, entre 12h e 20h, a terceira edição do New Concept Rio - Dia dos Namorados, no Hotel Fairmont, em Copacabana. O evento gratuito é um coletivo que reúne as mais badaladas marcas de slow fashion carioca, e visa dar oportunidade e visibilidade a marcas autorais, de mulheres empreendedoras.

Na edição, além de fazer compras de diversas marcas, os participantes também podem participar de experiências únicas, oferecidas por parceiros e apoiadores. Entre as atividades estão: esmaltação de unhas feita pela Granado, massagem relaxante oferecida pela Dermage, degustação de drinks da Vogue Vodka e Gin e tratamentos dermatológicos feitos pela Dra. Ellen Antunes.

- O projeto de realizar esse evento veio da vontade de termos um negócio voltado para uma paixão em comum que é a moda, além de criar oportunidades para a moda autoral carioca, mostrar que esse setor tem muito potencial. Temos muita gente empreendedora escondida por aí, queremos provar que só unindo forças vamos superar momentos difíceis – explica Patrícia Nagy, uma das idealizadoras do evento.

O público também poderá concorrer e participar de um sorteio em comemoração ao Dia dos Namorados, um Jantar no Restaurante Marine além de um diária no hotel oferecido pelo Hotel Fairmont. O evento terá também a apresentação do DJ Fernando de Luz.

A ação conta com o selo AllSafe de segurança, além de seguir todos os protocolos estabelecidos pelo hotel. O uso de máscara será obrigatório. O hotel fica na Av. Atlântica, 4240 – Copacabana.

- Esperamos receber no nosso evento, com todo cuidado e protocolos que o momento exige, um público feminino que adora moda, beleza decoração - conclui Patrícia.