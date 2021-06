Juliana Silveira - Divulgação

Juliana SilveiraDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 06:00

Rio - Ela começou a carreira em 1993, como assistente de palco da apresentadora Angélica e hoje coleciona vários trabalhos na TV e no teatro. A atriz Juliana Silveira, de 41 anos, comemora seus quase 30 de carreira. Esbanjando simpatia, carisma e beleza, a artista contou para a gente um pouco mais sobre sua carreira e seus planos para o futuro.

Como foi fazer uma série em formato de podcast?



Foi incrível! Quando eu vejo uma novidade no mercado eu sempre fico ansiosa querendo experimentar, aprender uma nova forma de fazer arte. Você poder se livrar da sua imagem em um trabalho é libertador no sentido estético e na pressão que todas nós mulheres sentimos em relação a isso. Mas é um desafio também passar a emoção, um choro ou um susto sem contar com a face, o olhar e as expressões que dizem tanto em cena. Acho que foi um desafio nesse sentido para toda a equipe, fizemos um bom trabalho! Sou muito orgulhosa do nosso resultado e se você ainda não ouviu te convido a conhecer “Tudo Vai Ficar” (#tdvaificar ...) uma história de quarentena, escrito pela Jaqueline Vargas. Está disponível em todas as plataformas digitais.



Floribella foi um papel marcante na sua carreira?



Foi uma delícia de nostalgia poder reviver a fase mais intensa da minha vida profissional e poder olhar com generosidade para cada cena, cada colega de quem tenho tanta saudade, cada música e como foi lindo ter a oportunidade de dar vida a uma personagem que acredita na vida, nos ser humano e no amor. Deixei um pouquinho dos valores que eu também acredito neste trabalho e sentir que ele impactou uma nova geração foi um presente inesperado e muito amado. Sou muito grata por tudo que a Floribella me proporcionou.



Como você faz para manter o corpo e a saúde?



Acho que com autoconhecimento e um pouco de disciplina, mas sem exageros. Conheço meu corpo e sei que comer é algo que me dá prazer, então eu só faço uma dieta restritiva se for uma prescrição médica ou para emagrecer para algum trabalho. Eu malho 3 vezes por semana com meu personal Eduardo Costa, corro, faço minhas caminhadas e procuro ter uma alimentação equilibrada. A saúde mental é muito importante para mim e tomar um vinho ao lado do meu marido é um prazer também, assim como gostamos de malhar juntos.



Como é conciliar a carreira com ser mãe?



Com a pandemia, estou ficando bastante em casa e tenho trabalhado daqui mesmo. Isso me deixou mais próxima das atividades do meu filho Bento. João leva ele na escola e eu vou buscá-lo todos os dias. Adoro esse momento onde batemos um papo só nós dois, ele vai completar 10 anos e ama conversar. Marco as produções de conteúdo para as redes sociais, reuniões ou compromissos profissionais sempre antes ou depois de buscá-lo na escola.



Quais são os próximos projetos?



Temos duas temporadas da série Matches para serem gravadas, assim que for possível e seguro para todos. Quando todos estiverem vacinados e os eventos liberados, pretendo produzir um show com as músicas de Floribella que eu acabei de regravar para comemorar os 15 anos da novela e a reprise que acabou de encerrar na Band e quero continuar produzindo meus conteúdos no Instagram, Tiktok, aprender cada vez.



Qual recado você daria para nossas leitoras?



Acho que o mais importante em qualquer trajetória profissional é você entender que existe sempre um balanço entre os nossos sonhos, aquilo que a gente idealizou e o que precisa ser feito. Estude, se dedique, trabalhe duro atrás do que você deseja conquistar, mas não esqueça também de manter um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Comemore suas conquistas ao lado dos amigos e dos seus familiares, se permita viajar, fazer um esporte ou algo que te dê prazer também. Saiba acelerar nas horas que você sabe que é preciso, mas saiba descansar também, sair um pouco de cena pra se conectar com a sua essência e a verdade que existe em seu coração.

BELEZA DA ALMA

"Não seja o de hoje. Não suspires por ontens... Não queiras ser o de amanhã. Faze-te sem limites no tempo" (Cecília Meireles)