Aprenda a fazer um Tagliatelle à Siciliana Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 09:00

Após anos como jornalista e executivo de broadcasting, viajando o mundo, Maurício Casé decidiu seguir um sonho e se tornou chef de cozinha. O que na época parecia ser uma mudança radical hoje se tornou uma mistura de profissão com paixão. E o talento vem de família! Hoje chef Casé se orgulha em ser profissional na área em que era apaixonado desde garoto: a gastronomia.

- Decidi sair de trás da dispensa e assumir esta terceira atividade, cozinhar. Um hobby que vem ganhando forma mais profissional a cada ano. Como uma velha e boa receita de família, herdei essa paixão. Já aos 5 anos era atraído pelos perfumes inebriantes da cozinha, de onde era expulso constantemente sob colheres de pau bem ameaçadoras. Mas já aos 15 o meu risco era outro. Minhas primeiras receitas de 3 horas hoje saem em menos de 30 minutos – explica o Chef Casé.

Após muito estudo e horas de experiência em cozinhas de diversos restaurantes, hotéis, residências e empresas, o chef coleciona no currículo muitos eventos, jantares e almoços. Hoje ele ensina para gente uma deliciosa receita de Tagliatelle à Siciliana. Confiram!

Tagliatelle à Siciliana

Macarrão ao molho de sardinha em lata, tomate cereja e vinho branco, pronto em 15 minutos.

Serve: 2 porções generosas

Tempo de preparação: 10 minutos

Tempo de cozimento: 15 minutos

INGREDIENTES:

2L de água

2 colheres de sopa de sal

200g de tagliatelle

3 colheres de chá de azeite

1 cebola roxa pequena picada

2 dentes de alho picados

Uma boa pitada ou duas de pimenta calabresa em flocos

120g de sardinha em lata (corte ao meio pela barriga para tirar as espinhas)

175g de tomate cereja maduro, divididos pela metade

1 ramo de alecrim

½ xícara de chá de vinho branco

Sal e pimenta preta moída na hora a gosto

MODO DE PREPARO:

Cozinhe o tagliatelle em uma panela grande os 2 litros de água fervente com as 2 colheres de sopa de sal e no tempo de acordo com as instruções da embalagem.

Enquanto isso, faça o molho. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente grande; adicione a cebola, espere dourar, depois o alho.

Junte os flocos de pimenta, os tomates e as sardinhas, deixando um filé inteiro e partindo grosseiramente as sardinhas restantes. Acrescente o ramo de alecrim e o vinho branco. Cozinhe por cerca de 5 a 8 minutos ou até que o molho esteja quente e os tomates meio amolecidos. Acerte o tempero com sal e pimenta-do-reino, caso necessário.

Escorra o tagliatelle, reservando 2 colheres de sopa da água do cozimento; Reserve o filé inteiro da sardinha e retire o alecrim. Então adicione a água reservada do cozimento ao molho na frigideira. E depois a massa ao molho e misture bem. Sirva imediatamente com lascas de queijo parmesão e o filé de sardinha reservado por cima.

DICAS DO CHEF:

Experimente com outros tipos de massa seca ou integral (como espaguete, fusilli ou penne).

Substitua as sardinhas por atum em lata com molho de tomate.

Na finalização vale salpicar algumas folhas de manjericão.

Sirva com uma salada de folhas verde-escuras para acompanhamento, se quiser.