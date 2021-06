Exposição da artista Isabela Francisco está em cartaz no Centro Cultural dos Correios - Reprodução Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 21:25 | Atualizado 08/06/2021 11:25

A artista plástica Isabela Francisco está em cartaz no Centro Cultural dos Correios, no Centro com a exposição “Entre algo mora uma existência contida”. A mostra fica disponível até o dia 4 de julho e proporciona uma viagem ao imaginário, em formas e tons coloridos já conhecidos no trabalho da artista. As obras são fruto de uma rica trajetória, com inúmeras exposições individuais e coletivas realizadas tanto no Brasil como no exterior. Suas obras hoje integram importantes coleções particulares e acervos públicos. São 40 obras de técnicas e formatos diversos, incluindo esculturas e desenhos, numa espécie de coletânea da carreira. Isabela já expôs em Tóquio, na Finlândia e em Portugal.



#DiaDaGeral: Ação ambiental realizada pelo Cristo Redentor

DiaDaGeral - Ação ambiental realizada pelo Cristo Redentor - Divulgação

No último sábado, 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, contou com uma grande ação ambiental realizada pelo Santuário Cristo Redentor, em parceria com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), as subprefeituras da cidade, as paróquias da Arquidiocese do Rio de Janeiro e outras instituições. Um grande mutirão de limpeza foi realizado por toda a cidade - o DIA DA GERAL, que foi um sucesso e mobilizou a população.

O evento contou com uma cerimônia de abertura na Praça São José, com a presença do reitor do Santuário Cristo Redentor e idealizador da ação, Padre Omar, do ator Eriberto Leão e convidados. No dia 6 de maio, o projeto de lei no 264/2021 incluiu o Dia Municipal de Conscientização da Limpeza Urbana e Ambiental, denominado Dia da Geral, no calendário oficial da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. “O Dia da Geral entra no calendário oficial da cidade e pretende ter a maior coleta seletiva da história. Eis um grande presente que damos ao Cristo Redentor nesse ano comemorativo”, destacou, Padre Omar.

Festival gratuito reúne profissionais em oficinas e debates online

Nos dias 22 e 23 de junho acontecerá a 3ª Edição do Festival CriaBrasil. O evento, 100% online e gratuito, reunirá 28 renomados profissionais que apresentarão oficinas e painéis de debates sobre diferentes temas como Negócios Sustentáveis, Culturais e de Impacto Social, Mercado Digital, Economia Criativa, Inovação, entre outros. ”O poder das mídias sociais na geração de oportunidades de mercado e na formação de jovens empreendedores”, “Como captar recursos para seus projetos de impacto social” e “Gamificação na educação", são alguns dos temas que serão abordados durante o evento. O evento é organizado pelo Grupo CRIAPE, as inscrições podem ser feitas até o dia 21 de junho pelo site https://www.criabrasil2021.com

Luiza Trajano participa da Click Empreendedor - edição Mulheres de Negócios

A empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, estará no time de palestrantes da Click Empreendedor – edição Mulheres de Negócios. Com o tema “Mudando Sempre”, a palestra será na quarta (9), às 17 horas. O evento é 100% digital e gratuito. Inscrições podem ser realizadas pela internet. A Click Empreendedor é uma iniciativa do Sebrae Rio, em parceria com o Sistema Fecomércio RJ, e oferece de 8 a 10 de junho conteúdo específico para apoiar ainda mais as donas de micro e pequenas empresas, MEI e potenciais empresárias.

Meio Ambiente: Como empresas eco friendly servem de exemplo para a sociedade

Meio Ambiente - Como empresas eco friendly servem de exemplo para a sociedade - Reprodução

O mês do Meio Ambiente, celebrado em junho, tem como intuito alertar a população sobre os problemas que podemos enfrentar caso não seja feita a preservação e valorização dos recursos naturais do nosso planeta. Neste mês, além de conscientizar a sociedade, é importante trazer exemplos de pessoas, ongs e empresas que possuem a pauta ambiental como prioridade. Uma dessas empresas que pautam seus serviços produzidos e oferecidos com base nesta causa ambiental é a Organique, especialista em produtos orgânicos. A principal diferença desses produtos para os não-orgânicos está justamente na qualidade, já que os orgânicos em sua produção não utilizam agrotóxicos, pesticidas, insumos químicos ou fertilizantes. Os métodos utilizados colaboram para diminuir a poluição tanto dos solos quanto da água dos mananciais e reduzem o gasto de energia, já que na maioria das vezes a produção é feita de forma manual. Em outras palavras, os agricultores tratam o meio ambiente com mais respeito.

Carreata pelo Dia da Conscientização da Cardiopatia Congênita

No ano passado, cerca de dois mil bebês nasceram no Rio com problemas cardíacos. Mas, por falta de diagnóstico precoce ou cirurgia, 6% deles morrerão antes de completar um ano de vida. Para chamar a atenção para o problema, a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio (Soperj), com apoio do Prontobaby, irá fazer uma carreata no próximo dia 12 na orla da Zona Sul. A partir das 10h, pais de bebês com cardiopatias congênitas e profissionais de saúde vão se reunir no Leblon e seguirão em direção ao Leme. A ideia é cobrar a ampliação do atendimento cirúrgico e ressaltar a importância de exames pré-natais como o ecocardiograma fetal, que é capaz de detectar anomalias precocemente, mas não é feito na rotina.

