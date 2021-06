Você sabia que para emagrecer é preciso comer? - Divulgação

Publicado 11/06/2021 09:00

A arte de emagrecer tem várias teorias e muitas estão erradas. Parece estranho, mas de acordo com a nutricionista Roberta Valsechy, especialista em emagrecimento, se você quer emagrecer, precisa comer! Você sabia?

- Muitas pessoas simplesmente não emagrecem ou permanecem no mesmo peso, justamente pelo fato de “fechar a boca” ou só “passar fome”. É preciso aprender a fazer escolhas inteligentes, que nos permitam emagrecer sem passar fome, observar nossos sinais de saciedade e sobretudo aprender a respeitar nossos horários de fome.

Reloginho

A especialista explica que nós temos um “reloginho” biológico que faz com que tenhamos sono sempre nos mesmos horários, acordamos nos mesmos horários e que temos fome nos mesmos horários. E isso é fácil de ser percebido quando viajamos para um local com fuso horário diferente.

- Para iniciar um processo de emagrecimento a primeira coisa que você tem a fazer é se perguntar: quais são os meus horários de fome? Anote. E então faça as refeições respeitando esses horários – explica Roberta.

A fome é uma necessidade fisiológica, é o seu corpo dizendo que está precisando de energia, de nutrientes e quando não damos ouvido a esses sinais, quando pulamos essas refeições, nosso corpo aumenta a liberação de um hormônio chamado grelina, “hormônio da fome” e aí fica difícil de se controlar e fazer escolhas na próxima refeição, você provavelmente vai estar querendo comer o reboco da parede, não é isso que acontece?

- Tão importante quanto saber a hora de comer, é saber a hora de parar. O ideal é que você coma até que se sinta satisfeito e não cheio. Para isso você precisa estar atento na hora de comer - explica a especialista.

A nutricionista dá as dicas importantes:

- Faça suas refeições sempre na mesa, sentado, sem distrações e bem devagar;

- Descanse os talheres no prato entre uma garfada e outra e só volte a pegá-los quando tiver engolido tudo o que colocou na boca;

- Isso vai fazer com que coma mais devagar e que preste atenção. Você vai perceber que se satisfaz com muito menos do que se serve. Faça o teste.