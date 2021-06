Chef Casé ensina um Pudim de Tapioca e Milho com Coulis de Morango para Festas Juninas e Dia dos Namorados - Divulgação

Chef Casé ensina um Pudim de Tapioca e Milho com Coulis de Morango para Festas Juninas e Dia dos NamoradosDivulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 10:00

Foi dada a largada para a temporada de comidas típicas de festas juninas! Mas o mês de junho também é o mês dos apaixonados e amanhã, dia 12, se comemora o Dia dos Namorados. E que tal misturar as duas festas em uma experiência gastronômica inusitada e deliciosa? Lançamos o desafio ao Chef Casé, que preparou uma receita doce como o amor mas que também tem o ingrediente tradicional em qualquer arraiá! Vamos aprender a fazer um pudim com tapioca, milho e morangos.

Pudim de Tapioca e Milho com Coulis de Morango

Publicidade

Um pudim que não leva ovos, não vai ao forno e ainda pode ser sem lactose.

Serve: 10 mini pudins ou 1 pudim grande

Tempo de preparação: 20 minutos

Tempo de cozimento: 06 horas de geladeira

Publicidade

INGREDIENTES:

PUDIM DE TAPIOCA E MILHO

Publicidade

- 850 ml de leite integral (4 xícaras de chá)

- 300 g de tapioca granulada (2 xícaras de chá)

- 50 g de leite em pó (½ xícara de chá)

- 200 ml de leite de coco

- 85 g de milho verde em lata (½ lata)

- 790 g de leite condensado (2 caixinhas)

COULIS DE MORANGO

Publicidade

- 100 g de morango

- 100 ml de água

- 50 g de açúcar

- suco de ½ limão

MODO DE PREPARO:

Publicidade

PUDIM DE TAPIOCA E MILHO

1.Ferva o leite integral. Enquanto isso bata o leite de coco, o leite em pó e o milho verde no liquidificador.

Publicidade

2.Disponha a tapioca granulada em uma cumbuca. Em seguida o leite fervido. Deixe descansar por ao menos 15 minutos. Depois mexa bem para a tapioca absorver todo o leite.

3.Junte todo o leite condensado e a mistura batida no liquidificador. Com a ajuda de um fouet (batedor de claras) misture bem.

Publicidade

4.Leve a forma de pudim grande ou distribua em pequenas formas untadas com óleo, manteiga ou margarina.

COULIS DE MORANGO

Publicidade

5.Leve todos os ingredientes a uma panela, misture e deixe cozinhar em fogo baixo até o morango amolecer bem.

6.Depois bata tudo no liquidificador e deixe esfriar.

Publicidade

DICAS DO CHEF

•Para a receita sem lactose, basta usar todos os produtos de leite bovino sem lactose.

•Se quiser uns pedacinhos de milho no pudim, bata bem pouco a mistura com leite de coco e leite em pó.

•Acrescenta um pouco mais de água no cozimento do coulis se quiser ele mais líquido.

•Na finalização vale acrescentar umas folhas de hortelã e uns morangos frescos.