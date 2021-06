Missa de Kathlen Romeu realizada no Santuário Cristo Redentor - Reprodução Internet

Publicado 14/06/2021 20:13 | Atualizado 14/06/2021 20:20

Nessa segunda-feira, 14 de junho, foi realizada a missa de sétimo dia pela alma da modelo e designer de interiores Kathlen Romeu, que estava grávida de quatro meses e morreu vítima de bala perdida na comunidade do Lins, na Zona Norte do Rio, na tarde da última terça-feira, 8 de junho. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. A celebração foi feita pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, o Padre Omar. O caso causou comoção e revolta nas redes sociais. Uma mulher tão linda, cheia de vida, prestes a se tornar mãe. Até quando? Bebês inocentes, mães vão pagar com a vida? Meus sentimentos aos familiares.

Hemorio lança campanha Cada Gota Importa

A cantora Pocah é embaixadora da campanha do Hemorio "Cada Gota Importa" - Divulgação

Para reforçar os estoques de sangue na cidade e lembrar o Junho Vermelho, mês oficial de conscientização do ato de doar sangue, o Hemorio lança, a partir desta segunda (14/06), a campanha Cada Gota Importa. O objetivo é reverter o triste cenário de queda nos estoques no Rio de Janeiro em meio à pandemia de Covid-19. A cantora Pocah será a embaixadora da iniciativa. “É um prazer dar voz a essa campanha tão importante. É um dever de todos nós mobilizar o maior número de pessoas. Doar sangue é um gesto que salva vidas, ainda mais neste momento de pandemia, onde tantas pessoas precisam de assistência”, afirma a cantora.

Atriz Simone Zucato e famosos se reúnem online para incentivar leitura infantil

Atriz Simone Zucato e famosos se reúnem online para incentivar leitura infantil - Divulgação

A atriz Simone Zucato e vários Famosos como Érika Januzza, Bel Kutner, Simone Zucato, Renato Prieto e Totia Meirelles, entre outros nomes se unem no projeto “Projeto Lê Pra Mim?”, uma ação que incentiva a leitura de livros infantis brasileiros há 11 anos. A terceira temporada é uma leitura de livros on-line, no canal do YouTube – “Projeto Lê Pra Mim?”, Lançado no último dia 10 de junho, o dia da Língua Portuguesa. A iniciativa disponibiliza sempre um livro novo lido por um artista no canal, com histórias para os pequenos que estão em casa, hospitais, creches, orfanatos e alunos em atividades educacionais remotas. A trilha sonora é da compositora Thereza Tinoco e a direção e edição dos vídeos é de Marcelo Aouila. Os títulos com os respectivos leitores, autores, ilustradores, editoras e a data em que estarão disponíveis para assistir estão descritos na programação do canal.

Festival gastronômico faz homenagem à culinária indígena

Festival gastronômico Raízes de Porto Seguro faz homenagem à culinária indígena - Divulgação

O festival gastronômico Raízes de Porto Seguro, que acontece entre os dias 30 de junho e 17 de julho, na Bahia, este ano vai homenagear e celebrar as contribuições da culinária indígena na gastronomia local. O evento terá a participação de mais de 60 estabelecimentos das regiões de Porto Seguro, Caraíva, Arraial d’Ajuda e Trancoso. Os detalhes da festa estão no Instagram oficial do evento @raizesdeportoseguro . Com a utilização de produtos frescos e naturais, a cultura alimentar indígena é historicamente baseada na caça, colheita e pesca, o que inclui uma gama de possibilidades com frutos do mar, tubérculos, raízes, frutas, sementes e outros. A proposta do evento é usar algum desses ingredientes e unir o tradicional ao contemporâneo nos pratos oferecidos através de criações ou releituras.

LEITURINHA

“Antitarja preta”, Pablo Vinicius (Buzz Editora) - Nunca se falou tanto em saúde mental como nos últimos meses. A pandemia, isolamento social e todo caos que o mundo está enfrentando fez disparar e agravar casos de ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico, entre outros. Tomar um remedinho para dormir melhor, outro para acordar mais disposto e mais um para viver se tornou parte da rotina de muita gente. O grande problema é que muitas dessas drogas, estão sendo consumidas sem o diagnóstico e o acompanhamento de um médico especialista. É este tema que o psiquiatra, pesquisador e neurocientista, Dr. Pablo Vinicius, relata em seu novo livro.