Emagrecer sem radicalismo - A gente te ensina! - Divulgação

Emagrecer sem radicalismo - A gente te ensina!Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 09:00

A briga com a balança é um problema para muitas mulheres. Quase sempre, perder peso está associado ao sofrimento e uma mudança radical da rotina. Para quem leva uma vida de excessos, ter que buscar o bem-estar pode ser uma grande revolução. A regra é simples: aprender a comer com responsabilidade e sem radicalismo é a chave para o equilíbrio e sucesso! Para ajudar a entender melhor esse processo, conversamos com a nutricionista Roberta Valsechy.

- O importante na hora de montar o seu prato é variar nas escolhas para deixá-lo bem colorido, quanto mais cores, mais nutrição. Quando o assunto é emagrecimento, por motivos patológicos ou estéticos, é inevitável a restrição ou a substituição de alguns ingredientes para que haja um déficit calórico, o que não tem nada a ver com o radicalismo alimentar – explica Roberta.

Publicidade

Seja para queimar gordura e ou simplesmente para tratar patologias como alergias, intolerâncias alimentares, diabetes, doenças cardiovasculares e tantas outras, sempre será prescrita com restrição de certos alimentos. Isso acontece por uma finalidade terapêutica.

- Para emagrecer sem passar fome é necessário limitar o consumo de alimentos de rápida digestão e que somam muitas calorias e introduzir outros que propiciem uma maior sensação de saciedade, ricos em fibras e nutrientes.

Publicidade

Pessoas hipertensas precisam restringir o consumo de alimentos ricos em sódio, como o sal de cozinha, embutidos e ultra processados, para manter sua pressão arterial em níveis adequados. Já quem tem diabetes necessita restringir a ingestão de açúcares, carboidratos simples, substituindo-os pelos carboidratos complexos, ricos em fibras.

- É preciso entender de uma vez por todas que o emagrecimento vem com estratégias nutricionais que resultam em uma maior sensação de saciedade, que te permitam estar em um déficit calórico sem passar fome, e que o radicalismo não é o ideal, pois pode gerar efeitos colaterais sérios, como a compulsão alimentar e o efeito sanfona, por exemplo. Então, faça restrições, mas não seja radical. Por isso, o melhor a fazer é buscar a orientação de um profissional especializado, que irá orientá-lo a fazer boas escolhas – finaliza a nutricionista.