Gaby Amarantos - fotos Globo/Divulgação

Gaby Amarantosfotos Globo/Divulgação

Por Juliana Pimenta

Publicado 13/06/2021 09:00

Rio - Não são só as crianças que fazem sucesso na nova temporada do 'The Voice Kids'. Estreante como técnica na competição, Gaby Amarantos trouxe muita cor e alegria para as tardes de domingo. E assim como os pequenos competidores, a cantora lembra bem o que é sonhar em ter uma carreira de artista.

fotogaleria

Publicidade

"Toda vez que a gente ouve eles cantarem, a gente se lembra da nossa trajetória. Eu comecei em uma família de sambistas. Então, desde muito cedo, despertei essa vontade de querer cantar. E a Igreja foi a minha escola. Foi na Igreja que eu aprendi a cantar, mas eu só queria cantar para Jesus, não queria cantar na noite. Só que eu já era animada, eu gostava de chegar no altar com as minhas roupas coloridas, desse jeito que já conhecem. E, por isso, fizeram uma reunião e disseram: 'a gente acha que você é muito animada para cantar aqui e talvez você tenha que procurar outro lugar para cantar' e eu fui expulsa da Igreja por conta dessa animação toda", revela Gaby que hoje, aos 42 anos, conta como conseguiu dar a volta por cima.



"Mas eu agradeço muito a Deus por isso ter acontecido, porque no mesmo dia eu fui com uma amiga em um barzinho tomar sorvete para afogar as mágoas. E lá tinha um rapaz tocando, que me conhecia da Igreja e mandou um bilhetinho perguntando se eu queria cantar. Eu li aquilo, peguei o microfone, comecei a cantar lambada, forró e, de repente, quando eu vi, estava todo mundo arredando as cadeiras, dançando. Então, no mesmo dia que saí da Igreja, comecei a cantar na noite e vi que era isso que eu queria fazer da minha vida. O dono do bar me convidou para continuar cantando ali, disse que não tinha cachê para oferecer, mas perguntou se eu queria um prato de sopa. E aí eu brinco que o meu primeiro cachê foi um prato de sopa", lembra a cantora que, mesmo após essa rejeição inicial, continuou enfrentando muitos desafios na carreira.



"E depois fui formar a minha banda. Eu recebi muitos 'nãos' porque eu não tinha o corpo certo e a aparência certa para participar das bandas para as quais eu fazia teste. Todo teste que eu fazia eu recebia um não e diziam que eu não era a garota que eles queriam. Aí eu chegava depois e via que tinha uma outra garota padrão no meu lugar. Aí eu tive que montar a minha própria banda: vendi carro e tudo o que eu tinha, mas a gente fez muito sucesso em Belém", conta Gaby que, poucos anos depois, em 2012, era responsável pela música de abertura da novela 'Cheias de Charmes', da Globo, começou a fazer shows por todo o país.



Novo desafio



Já com a carreira consolidada, Gabi fala sobre o novo desafio que é julgar o talento dos participantes e aconselhar as crianças escolhidas para seu time. Para a cantora, a expectativa é de que os pequenos sejam fiéis ao sonho deles. "Eu espero que eles tenham coragem de se expressar, de serem diferentes e de alcançarem tudo que eles sempre sonharam alcançar através da música, porque é possível. A música é uma das coisas mais divinas que existem no planeta", destaca a paraense.



Relação com os pequenos



Além do trabalho como técnica, Gaby garante que, na relação com os pequenos competidores, é impossível não pensar nos próprios filhos. "Não tem como. Eu tenho três filhos. Eu tenho uma maternidade compartilhada com a minha irmã. Eu pari um e ela pariu duas. E aí juntas, nós temos três. E aí as nossas crianças têm isso de ser artistas muito inspirados na gente, porque eles veem a gente cantando. A minha menorzinha, por exemplo, adora se montar, quer usar os figurinos todos. E aí todas as vezes que eu fico vendo os nossos talentos, eu tento trazer esse meu lado maternal para eles porque além da experiência que a gente quer dividir com eles, é uma forma de dizer que a gente também está aprendendo com eles", explica a cantora, que revela um dos aprendizados dessa nova temporada.



"Quando a gente não vira a cadeira para eles, eles continuam com sorriso no rosto. Eles continuam em estado de gratidão, porque eles estão tão felizes de estar naquele palco. Eles saem de lá explodindo de alegria. E eu penso que, nossa, que lição linda que o Brasil vai ter, que mesmo nos momentos de dificuldade a gente pode continuar sorrindo e agradecendo", conta.