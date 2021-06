A social media Juliana Farah - Acervo Pessoal

A social media Juliana FarahAcervo Pessoal

Por Juliana Pimenta

Publicado 13/06/2021 09:00

Rio - Não importa o setor ou o tipo de negócio. Atualmente, é muito raro encontrar um exemplo de sucesso profissional que se mantenha sem a integração com as redes sociais. Pensando nisso, a advogada e social media Juliana Farah (@jubafarah), de 28 anos, resolveu produzir conteúdo direcionado ao público que quer aprimorar seu alcance online.

"Basicamente, o meu trabalho é deixar um Instagram de negócios mais profissional e engajado. Eu percebi que, com o aumento do empreendedorismo, muita gente precisava de ajuda para melhorar a forma de se vender online, mas não sabia nem por onde começar. Tive a ideia de trazer conteúdos que ajudassem de forma prática os pequenos empreendedores", conta a jovem carioca que, em três meses de trabalho, viu seus vídeos didáticos viralizarem nas redes sociais.



No Tik Tok, por exemplo, uma explicação sobre o papel do social media ultrapassou as 30 mil visualizações em poucas horas. "Na verdade, o que acontece é que atualmente os brasileiros primeiro procuram sobre uma marca nas redes sociais e depois vão procurar no Google. Então, quem tem um Instagram profissional, com conteúdo relevante e que seja atraente sai muito na frente de outras marcas", explica.



Além das dicas gratuitas, compartilhadas diariamente em suas redes sociais, Juliana Farah também aceita pedidos de atendimento personalizado, analisando o perfil de cada cliente e auxiliando nas melhorias. Mas para quem já quer mudar as redes sociais a partir de agora, aqui vão 5 dicas selecionadas especialmente pela social media:



2) Entenda quem é o seu público e se comunique com ele da forma que ele gosta e que seja interessante pra ele. Não adianta falar juridiquês, por exemplo, se você quer atingir empreendedores leigos em Direito.

3) Poste com frequência e tenha presença nas redes sociais, mas apenas se isso não for sacrificar a qualidade do que você posta.

4) Humanize o seu perfil e mostre que por trás daquela marca existem pessoas fazendo aquilo acontecer.

5) Teste outras redes sociais. O Instagram e mais uma que tenha a ver com o seu negócio. Nem todas as marcas funcionam no LinkedIn, assim como nem todas funcionam no Tik Tok.

