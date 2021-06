Tatá Werneck - Reprodução

Publicado 11/06/2021

Tatá Werneck agitou as redes sociais ao comentar no perfil do Instagram do SBT pedindo uma vaga de emprego. A apresentadora do "Lady Night" teve que cumprir o feito após ser desafiada por um seguidor.

Nos Stories, um fã duvidou que Tatá fosse visitar um dos perfis da emissora nas redes sociais e pedir uma chance de trabalho. Sem titubear, Tatá foi lá e ainda recebeu uma resposta do canal.

"Bom dia. Tem vaga no Carrossel ainda?", questionou Tatá.

"Peça para a Larissa Manoela te treinar para fazer a Maria Joaquina, Tatá. A altura você já tem", brincou o perfil oficial do SBT.

Em outra mensagem, Tatá explicou que o pedido da vaga seria porque ela deseja ter o salário em "aviões de dinheiro". "Quero trabalhar numa empresa em que possa receber aviões de dinheiro do nada". A troca de mensagens rendeu e foi assunto até do "Fofocalizando".

