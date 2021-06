Festa junina em casa - Alê Coelho

Festa junina em casa

Rio - Bandeirinhas, balão, quitutes e fogueira. Chegou a hora de aproveitar uma das melhores épocas do ano, que é repleta de comidinhas deliciosas. Chegaram as festas juninas, mais um ano de uma forma diferente por causa da pandemia, por isso, separei algumas dicas para aproveitarmos essa festança e fazer o fazer nosso próprio "arraiá" em casa com dicas especiais da decoradora de eventos Marcelle Braga. Confira!

A decoração de festa junina para deixar a comemoração muito mais atraente e animada. Vai ter estampas, balão, fitas, cores e flores como todo baião deve ter. Ah, e vale lembrar que mesmo não dando a festa você pode aproveitar o clima para dar um toque rústico à sua casa.

Prepare-se para as dicas e faça sua festa junina em casa!

Guardanapo bandeira

Parece óbvia, mas essa dica faz toda a diferença na hora de decorar um ambiente. Muito presente nas festas juninas, a dica é abusar desse tipo de estampa e não ter medo de misturar as cores, afinal esse é o momento de deixar cada cantinho da casa cheio de vida. Você pode usar o xadrez como estampa para toalhas de mesa, em guardanapos com um mini chapéu de palha, almofadas e até mesmo em cortinas. Para fazer o guardanapo em formato de bandeirinha basta dobrar ao meio, juntar as duas pontas ao meio e depois puxar a ponta de cima.

Chapéu vira jarro de flor

Pegue um chapéu de festa junina, insira folhas dentro e coloque uma plantinha de sua preferência.

Seu prato com um bowl vira uma paçoqueira

Pegue um bowl que você tem em casa, coloque virado de cabeça pra baixo e insira um prato em cima.

Dê cor aos chapéus de palha para combinar com os elementos de sua mesa

Com um spray, você pode incrementar os famosos chapéus de palha e sair da cor tradicional para a cor que desejar. Pinte com um spray de sua preferência, espere secar e use na sua mesa.

Chapéu porta-paçoca

Compre chapéus em formato macro e insira as paçoquinhas dentro.





Aprenda uma paçoca fit e nutritiva

Para entrar no clima junino sem sair da dieta, a nutricionista Renata Branco ensina uma receita de paçoca fit pra ninguém ficar de fora dos quitutes da estação. Além disso, a especialista cita alguns benefícios do principal componente da paçoca para o corpo.

"O amendoim é uma leguminosa rica em gorduras boas que ajudam a diminuir a inflamação no corpo, protege o coração contra doenças cardíacas e ainda auxilia no funcionamento regular do intestino. Além disso, é composto por vitaminas e minerais, incluindo vitamina E e vitaminas do complexo B. Mas o excesso de ingestão desse alimento pode causar problemas. Devemos ter moderação ao consumir, assim teremos somente os benefícios do amendoim. Essa receitinha é prática e ótima para fazer nessa época de festa junina. Fazendo em casa temos certeza dos alimentos que colocamos na receita, evitando os industrializados que são ricos em sódio, açúcar refinado, conservantes e gordura", diz a nutricionista.

Ingredientes:

1 e 1/2 xícara de amendoim torrado (usar ele bem quente para extrair o óleo do amendoim);

1 xícara de açúcar de coco ou mascavo ou demerara.

Processar o amendoim e o açúcar até ficar homogêneo.

Fazer cubinhos e pronto!

Se quiser fazer farofa para colocar por cima de fruta: depois de processar o amendoim com o açúcar (não deixar ficar homogêneo) acrescente farinha de mandioca torrada, 1/2 xícara.

BELEZA DA ALMA

