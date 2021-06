Camilla de Lucas - Reprodução/Instagram

Camilla de LucasReprodução/Instagram

Por iG

Publicado 23/06/2021 16:26 | Atualizado 23/06/2021 16:30

A ex-BBB Camilla de Lucas usou as redes sociais, nesta quarta-feira (23), para fazer um desabafo sobre os ataques que vem recebendo na web após surgir com uma nova lace.



Camilla de Lucas explicou, pelos Stories do Instagram, que toda vez que muda o cabelo é atacada. Já pelo Twitter, a influenciadora relembrou um comentário preconceituoso do cantor Rodolffo, dentro do BBB 21, em relação ao cabelo de João Luiz . Na ocasião, Camilla defendeu o amigo. "Eu vou falar a última vez sobre, não vou dar entrevista nenhuma mais! Vocês só passam pano porque o cara é branco e bonito. E eu recebo hate por ter falado O ÓBVIO: que criticar ou zoar um tipo de cabelo é errado. INDEPENDENTE DE TER SIDO OU NÃO A INTENÇÃO.", escreveu Camilla.



A segunda colocada do BBB 21 contou que não aguenta mais questionamentos sobre o seu cabelo e desabafou sobre a invisibilidade dos seus projetos na web. "Eu não aguento mais as pessoas me questionando dizendo que uso lace e fiz um discurso num programa. MANO, eu fiz O CERTO! DEFENDI PESSOAS. Isso não é sobre ser militante! Eu não AGUENTO MAAAAIS! Não acho justo ser criticada por fazer o MÍNIMO! (...) Eu NUNCA apareço em páginas de fofoca! Faço trabalhos incríveis, tenho pautas certas, e nunca sai notícia. Só sobre cabelo! Sempre foi assim e os comentários são sempre os mesmos! Pessoas brancas dançam Tiktok e são 10 post enaltecendo uma dança!", completou Camilla de Lucas.



Ainda falando de projetos, a influenciadora disse que realizou um sonho nesta quarta-feira e, em breve, vai dar detalhes aos seus fãs sobre o momento especial.



