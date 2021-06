Eduardo Costa e Mariana Polastreli - Reprodução

Publicado 23/06/2021 15:06 | Atualizado 23/06/2021 15:12

Mariana Polastreli, affair do cantor sertanejo Eduardo Costa, revelou que está recebendo linchamento virtual desde que seu caso com o artista se tornou público. Em uma entrevista a Leo Dias, a empresária contou que está muito abalada com o ocorrido.

O ex-marido de Mariana, Eduardo Polastreli, com quem ela foi casada por 15 anos, acusa a influencer de ter abandonado os três filhos deles e começado a se relacionar com o cantor ainda casada. A empresária nega as alegações e pediu para que o público não faça julgamentos.



"Estão me atacando da forma mais cruel que existe. Estou sendo linchada. Me chamam de demônio, desgraçada, de mãe desnaturada e muito mais. E não é nada disso. As pessoas precisam ter empatia. Precisam me ouvir. Nada disso aconteceu, e se tivesse acontecido, qual o direito que elas têm? Não é justo o que o Eduardo [ex-marido] está fazendo comigo. Eu nunca faria isso com ele, pelos nossos filhos. Todos estão sendo expostos desnecessariamente", desabafou.



Segundo Mariana, o filho mais velho, de 13 anos, é quem mais tem sofrido. "Ele está sendo vítima de bullying. Se fosse eu, não o deixaria ficar no celular lendo tudo, de jeito nenhum! Mas ele [ex-marido] deixa. Meu filho está sofrendo. A gente conversa de madrugada e ele desabafa comigo", explicou.