Publicado 20/06/2021 15:31 | Atualizado 20/06/2021 15:33

A mãe de Mc Kevin, Valquíria Nascimento, publicou um desabafo nas redes sociais, neste domingo. No Instagram, a matriarca falou sobre o quinto fim de semana sem o filho e apontou um comportamento comum nas pessoas que se diziam amigas do funkeiro.

"É, filho, são só 5 domingos sem você. 99% das pessoas que falava, 'te amo, Kevin', sumiu. Triste realidade. Eu sempre te avisei disso, mas Deus tudo sabe e tudo vê", desabafou ela nos Stories.

Recentemente, os amigos do cantor disseram que irão realizar uma rifa valendo o Jaguar E-Pace, que pertencia a Kevin. Segundo eles, o valor arrecadado será para comprar uma casa para Valquíria. "Seguinte. Informar a vocês que nós estaremos fazendo a rifa do carro do Kevin a mil reais, com mil números, para poder estar comprando a casa da dona Val. Conto com a ajuda de vocês", disse Pedrinho em vídeo ao lado da mãe do cantor.

"Sempre o sonho dele foi dar uma melhora para a família, ele era um moleque de coração puro. O que cabe a nós como maior homenagem não é fazer música, não é postar stories, é de alguma maneira tentar realizar o sonho dele. Eu tenho certeza que se fosse a gente no lugar dele, ele estaria fazendo o mesmo pela nossa mãe", completou Hariel.

MC Kevin faleceu no fim de maio após cair da varanda de um hotel na Barra, Zona Oeste do Rio.