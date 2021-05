GKAY mudou o visual e agora está mais loira do que nunca Reprodução Instagram

03/05/2021

Gkay usou as redes sociais para falar sobre as críticas que vem recebendo nos últimos tempos. Pelo Twitter, a influenciadora desabafou sobre os memes e palavras negativas que estão dizendo sobre ela.

Nas redes sociais, Gkay tem sido muito criticada por se aglomerar com outros influenciadores e ex-BBB's durante a quarentena. "Gente, por favor me deixem em paz, tô sumida, tô mal, tô enfrentando coisas difíceis na minha vida que não quero comentar, só quero que isso passe. Então, por favor, parem, não precisa proteger o ídolo de vocês de mim, não precisa ficar me humilhando toda hora, não precisa disso, só me esqueçam", pediu.