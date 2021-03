Ana Hickmann Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 12:20 | Atualizado 21/03/2021 12:22

Rio - O jeito autêntico de Gkay rende entretenimento para o público, mas também constrangimento para a própria humorista. Hospedada da casa de Ana Hickmann, Gkay se divertiu ao perceber que a apresentadora se assustou com o cheiro de seu pum. "Eu falei para o meu marido: 'Amor, vamos pedir para os meninos darem uma olhada aqui do lado, vindo aqui para a sala, porque tá um cheiro estranho, eu acho que estourou um cano, deve ser alguma coisa do esgoto. É podre, é cheiro ruim, é cheiro de esgoto", disse a apresentadora.

fotogaleria

Publicidade

Nas redes sociais, Gkay postou o vídeo do momento, sem revelar para Ana, na hora, que ela tinha sido a responsável pelo mau odor. "GENTE E EU QUE PEIDEI ESCONDIDO NA CASA DA @ahickmann E ELA ACHOU QUE FOI UM CANO DE ESGOTO QUE ESTOUROU", escreveu a influenciadora.

Confira o vídeo com o momento: