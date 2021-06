Cantora Lexa - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 12:09

Rio - Lexa começou este domingo (20) trazendo uma boa notícia para seus seguidores! A cantora anunciou, em seu Instagram, a data de lançamento da série documental que contará sua trajetória, intitulada de “Lexa: Mostra Esse Poder”. Produzido pelo Globoplay, em parceria com o Multishow, o documentário chega ao serviço de streaming no dia 24 de junho.

"Hoje eu viro mais um capítulo da minha história.... tá chegando aí o meu Documentário no Globoplay em parceria com o Multishow, dia 24 de Junho!", afirmou a artista. "Vocês conhecerão ainda mais quem eu sou e todas as dores e alegrias pra chegar até aqui", declarou Lexa.

Fãs da cantora registraram a expectativa nos comentários da postagem. "Já estou animada para assistir", "Você merece tudo", "Meu deus já está chegando a hora", escreveram.