Simaria e Alexandre CorreaReprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 14:30

Marido de Ana Hickmann bem que tentou segurar as lágrimas em um vídeo publicado nas suas redes sociais, mas não conseguiu. Alexandre Correa se emocionou ao agradecer à Simaria Mendes pelo apoio durante o tratamento contra um câncer no pescoço no ano passado. A cantora, que faz dupla com a irmã Simone, também ficou emocionada com a revelação.



“Durante todo o meu tratamento, desde o dia 1, até quase próximo de eu sair do hospital, todos os dias eu recebia uma mensagem sua. Eu queria muito, publicamente, de verdade, te agradecer. Queria que você soubesse que eu guardei as mensagens e eu quero que você saiba que o que você precisar na sua vida você conte comigo”, disse Alexandre.





“Às vezes Deus tocava no meu coração e eu mandava louvores para ele, cantava… Mas teve muitas vezes que eu falava ‘o Ale precisa ouvir isso, que Deus está com ele em todo momento’. Eu sempre dizia que você é forte, é guerreiro, vai sair disso, você lembra?”, contou.

Ana Hickmann apareceu no final do vídeo para um abraço com Alexandre Correa e Simaria. “Isso aqui é amizade, é família”, comentou a apresentadora.

