Simone e Carlinhos Maia Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 10:06 | Atualizado 30/04/2021 10:08

Rio - Amigos íntimos durante muito tempo, Carlinhos Maia e Simone, da dupla com Simaria, vivem um afastamento que começou lá em 2019. Muitos especulam que os dois, que não se desgrudavam, pararam de se falar por uma briga do influenciador com o marido da cantora, o empresário Kaká Diniz.

fotogaleria

Publicidade

Vale lembrar que Simone chegou a ser madrinha do casamento de Carlinhos e Lucas Guimarães. Após anos de indiretas postadas nas redes sociais, Simone começou a tocar no assunto após responder uma pergunta de uma seguidora em uma caixinha de perguntas no Instagram.

"Você não fala mais com o Carlinhos Maia?", indagou uma fã. "... depois eu conto", respondeu Simone, em tom de mistério, mas mantendo a promessa de contar a fofoca aos seguidores.