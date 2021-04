Bruno de Simone e Felipe Heiderich Alejandro Muniz

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 05:00 | Atualizado 23/04/2021 07:02

Esta semana, Felipe Heiderich e Bruno De Simone começaram a circular ostentando uma bela aliança. Ao ser perguntado sobre o que se tratava, o apresentador respondeu: "Fui pego de surpresa. Felipe veio me beijar e, durante o beijo, colocou a aliança na minha mão direita. Por enquanto é uma aliança de compromisso. Ainda vamos fazer uma cerimônia de noivado com os mais chegados e o casamento quando acabar a pandemia". As alianças são feitas de tungstênio com filete de abalone e opala azul.

Felipe e Bruno começaram a namorar em setembro do ano passado e agora moram juntos em um apartamento na zona oeste do Rio. A coluna deseja felicidades ao casal!