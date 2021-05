Que estilo! Simaria mostra toda sua beleza em jantar com amiga

Rio - Simaria, da dupla com Simone, mostrou todo seu estilo na noite desta quinta-feira durante um jantar com uma amiga. A cantora esteve em um restaurante no luxuoso bairro dos Jardins, em São Paulo, e foi fotografada deixando o local usando um sobretudo com um decote poderoso e uma fenda arrasadora, no melhor estilo Kim Kardashian!

Relatar erro