Juliette e RodolffoReprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 21:13 | Atualizado 18/06/2021 21:14

Juliette e Rodolffo se reencontraram nesta sexta-feira em Campina Grande, na Paraíba. No Instagram, os dois registraram alguns momentos do encontro após a participação no "Big Brother Brasil 21", que definiu a paraibana a grande campeã da edição.

Nos Stories, Juliette e Rodolffo cantaram um trecho da música "Marca Evidente" do cantor com Israel, sua dupla sertaneja. "Olha a música que nós vamos cantar juntos amanhã. [...] Olha aqui o que eu estou vendo, gente", disse Rodolffo. "Vocês aí dizendo que a gente já tinha se visto, primeira vez que a gente se vê depois do programa. Continua feio do mesmo jeito", brincou Juliette.

"Minha gente, vocês já sabem que o mês de junho é o meu xodó e eu como boa paraibana espero o ano inteiro para que chegue essa época linda. Dessa vez infelizmente vai ser diferente, não vamos estar juntinhos... Mas vai ter forró do mesmo jeito, cada um na sua casa. Afasta o sofá, faz uma comida de milho e curte o São João", disse ela ao anunciar a participação.

