Raissa de Oliveira se despede de Laíla - Reprodução/Instagram

Raissa de Oliveira se despede de LaílaReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 09:59

Rio - Vítima da covid-19, o diretor de Carnaval Laíla deixou um legado histórico constituído por seus mais de 50 anos como diretor de harmonia, produtor musical, cantor e compositor. Com oito títulos pela escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, um dos atos marcantes do carnavalesco foi nomear Raissa de Oliveira como rainha de bateria, quando a jovem tinha apenas 12 anos.

fotogaleria

Publicidade

Após receber a notícia do falecimento de Laíla, Raissa publicou uma homenagem em suas redes sociais para o mentor. "Não sei se este é momento certo para me expressar… faltarão palavras para eu descrever tudo o que o senhor representa na minha vida", começa ela, que já está há 18 anos a frente dos ritmistas da Beija-Flor.

"A Raissa de Oliveira passou a existir graças ao senhor. A minha vida mudou desde que o senhor me tirou da ala das passistas e me colocou à frente da bateria da nossa amada Beija-Flor de Nilópolis com o aval do tio Anízio, juntos vocês apostaram no meu talento. Foi a partir daí que a menina da comunidade se tornou a rainha que o mundo conheceu, foi assim que eu tive a oportunidade de conhecer boa parte do mundo também", escreveu.

Publicidade

"O senhor foi o meu anjo da guarda. Alguém que Deus enviou para me ajudar. O livro da minha vida teria sido totalmente diferente sem o senhor. Minha maior alegria é saber que além de mim, outras pessoas foram descobertas e tiveram a chance de mudar a vida para melhor através da arte, da nossa cultura", continuou a sambista.

"Obrigada por todos os conselhos, por todas as broncas, o senhor foi fundamental para que eu chegasse até aqui. Mago dos Magos! Mestre dos Mestres! Sua obra é imortal! Para sempre estarás vivo nos nossos corações, o seu legado é enorme, a contribuição dada a maior festa de céu aberto do mundo é um presente para todos nós que amamos o Carnaval. Eu estou sangrando por dentro, ainda sem acreditar. O que me conforta é saber que pessoas boas como o senhor estarão ao lado do Pai. Um dia vamos nos encontrar e eu vou te agradecer mais uma vez por tudo: gratidão! Que Deus o receba e conforte sua família, fãs e amigos. Eu te amo. Descanse em paz", finalizou Raissa.

Publicidade

Aos 78 anos, Laíla morreu na manhã desta sexta-feira (18), no Hospital Israelita Albert Sabin, na Zona Norte do Rio, por complicações da covid-19. Ele estava internado desde o último fim de semana e sofreu uma parada cardíaca às 11h.