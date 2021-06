Gil do Vigor - Reprodução de internet

Publicado 19/06/2021 10:55

Rio - Na correria desde o fim do "BBB21", Gil do Vigor viajou com sua família para Fernando de Noronha! O ex-BBB levou sua mãe, dona Jacira, e suas irmãs Janielly e Juliana Nogueira para curtir as praias do arquipélago nordestino. O economista esbanjou sintonia com as irmãs e a matriarca em clique compartilhado por Janielly.

"Uma família feliz nada mais é que o paraíso antecipado. Amo vocês", escreveu a irmã do ex-BBB, que também é influenciadora e já conta com mais de 64 mil seguidores no Instagram. Os fãs logo encheram a publicação de comentários carinhosos. "Que lindos", disse uma seguidora. "Vocês merecem muito", declarou outra. "Aproveitem muito!", escreveu uma terceira.

Gilberto pode até estar viajando, mas seus fãs não ficam sem conteúdo do economista. Neste sábado (19), o ex-BBB aparece como convidado do "Caldeirão do Huck", da TV Globo.