Thaeme e ThiagoDivulgação

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 08:41 | Atualizado 19/06/2021 08:41

Rio - Enquanto assiste Thiago Bertoldo no "Power Couple Brasil 5", da Record TV, Thaeme Mariôto garante que não descartaria uma chance de participar do reality no futuro. Grávida da segunda filha com o empresário da dupla, Fábio Elias, a sertaneja contou qual foi sua reação quando descobriu que o parceiro musical entraria na nova edição do programa.

"Já acompanhava o Power Couple, sempre achei um reality muito dinâmico, divertido, gostoso de assistir. Por isso, fiquei feliz quando o Thiago topou", afirmou a cantora em entrevista com o site "Notícias da TV". "Quando estava assistindo, conversei com o meu marido e falei: 'Nossa amor, seria gostoso participar'. Principalmente pelas provas, sou uma eterna moleca. Sempre gostei de montanha-russa, gincana", declarou.

Thaeme ainda comparou a experiência que Thiago está vivendo com o que passou, em 2007, quando participou do "Ídolos", sendo a vencedora da edição. "Passei por algo parecido e foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida, de forma pessoal e profissional. Foram três meses de programa, com confinamento, então sabia que essa experiência agregaria muito ao Thiago, como pessoa e também com a visibilidade para ele mostrar que é do bem, uma pessoa muito querida, que se dá bem com todo mundo. Ele está sendo bem ele, e estou na torcida absoluta", contou a artista.