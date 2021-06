Ex-bailarina do Faustão, Carol Tozaki ganha flores de fã após terminar namoro com 'bolsominion' - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 16:19

Rio - Carol Tozaki passou o Dia dos Namorados solteira mas não deixou de ganhar presentes. Na semana passada, a ex-bailarina do Faustão revelou que terminou com o namorado após descobrir que o ex-companheiro é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Nesta terça-feira (15), a morena mostrou as flores recebidas de um fã e ainda rebateu um comentário feito por Thiago Gagliasso.

"Chutei um bolsominion e ganhei vários admiradores. Qual o nome do filme? Sorte no amor!", brincou a dançarina. A menção ao filme é uma resposta ao tweet do irmão de Bruno Gagliasso defendendo o ex de Carol. "Um Homem de Sorte", escreveu Thiago, que também também tem apoio declarado a Bolsonaro, citando um romance de 2012.

“Descobri que ele era bolsominion e terminei o namoro na hora. Eu não tolero e infelizmente as atitudes dele não me agradavam”, afirmou Carol, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira. A dançarina demonstrou sua satisfação com o fim do relacionamento ao fazer referência ao longa de 2006 estrelado por Lindsay Lohan.

Confira as publicações:

