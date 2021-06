Vanessa Ataídes - Bruno de Jesus

Publicado 15/06/2021 15:52

Rio - Muita gente faz seguro de vida, da casa e, nos tempos atuais, até de eletrônicos como computadores e celulares. Mas Vanessa Ataídes resolveu investir no cuidado do seu bumbum de 126 centímetros. Isso mesmo. A musa fitness resolveu contratar um seguro para a região e isso tudo no valor de R$ 2 milhões.

"Sou famosa por causa do meu bumbum. É o maior do Brasil. Então, nada mais justo que colocar no seguro", disse a morena, que tem malhado pesado para que o bumbum cresça ainda mais. "Minha meta no curto prazo é ter 130 cm de bumbum. Para isso, contou uma equipe de profissionais", afirma.