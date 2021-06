João Luiz, do 'BBB 21'. Reprodução do Instagram - Reprodução do Instagram

Publicado 15/06/2021 14:32

Rio - João Luiz usou as redes sociais, nesta terça-feira (15), para criticar alguns filtros disponíveis no Instagram. O ex-BBB reclamou de efeitos que não são adequados para pessoas de pele negra e acabam descaracterizando as feições dos usuários.

“Gente, vocês já perceberam que tem uma série de filtros aqui no Instagram que não foram pensados para pessoas de pele negra?”, questionou o professor em conversa com seus seguidores na rede social. “Eu peguei um aqui agora que afinou o meu nariz, me deixou com os lábios fininhos e eu fiquei laranja”, apontou João.